Nach sechs Monaten Suche ist es nun endlich so weit: Paypal hat einen neuen Chef gefunden. Alex Chriss, derzeit Manager des amerikanischen Softwareherstellers Intuit, soll den Zahlungsdienstleister von Ende September an als Präsident und CEO führen. Der scheidende Boss Daniel Schulman kann sich dann hoffentlich entspannt in den angekündigten Ruhestand verabschieden, was bei ihm so viel heißt wie: einen Platz weiter rutschen, und zwar in den Verwaltungsrat von Paypal.