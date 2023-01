Liebe Leserin, lieber Leser,

lange Zeit kannten die Renditen am Immobilienmarkt nur eine Richtung: aufwärts. Doch steigende Zinsen und die explodierende Inflation beendeten im vergangenen Jahr den Kaufrausch beim Betongold: Im Vergleich zum Rekordjahr 2021 brach das Transaktionsvolumen um satte 41 Prozent ein. Auch an der Börse zogen sich die Investoren zurück, die Aktien von Deutschlands größtem Vermieter Vonovia etwa verloren innerhalb eines Jahres fast 50 Prozent an Wert.