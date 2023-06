Die Zweiteilung könnte nämlich bald Geschichte sein, wenn Realität wird, was sich selbst hohe Führungskräfte in beiden Handelshäusern bis heute nicht vorstellen können: Wie meine Kolleginnen Margret Hucko und Ursula Schwarzer recherchiert haben, sind die Pläne für eine Wiedervereinigung von Süd und Nord bis ins Detail ausgearbeitet. Es entstünde ein Handelskoloss mit einem Umsatz von rund 115 Milliarden Euro und 240.000 Beschäftigten auf vier Kontinenten. "Ein historisches Projekt, das die deutsche, vielleicht sogar die globale Discountbranche fundamental verändern könnte", so Hucko und Schwarzer in ihrem Inside-Report, für den sie tief in das ansonsten so verschlossene Aldi-Reich eingetaucht sind.