Der Dieselskandal bei Volkswagen: An diesem Dienstag will der frühere Audi-Chef Rupert Stadler gestehen, dass er von den Abgasmanipulationen im Volkswagen-Konzern wusste. Nach zweieinhalb Jahren Prozess wäre er der erste Topmanager. Gericht und Staatsanwaltschaft haben ihm im Tausch eine Bewährungsstrafe in Aussicht gestellt. Zeit also für eine Schummel-Zwischenbilanz: Was haben die Mitangeklagten im Münchner Prozess, Giovanni Pamio und Wolfgang Hatz zu erwarten? Und was ist mit Ex-VW-Chef Martin Winterkorn, dessen Prozess in Braunschweig derzeit auf Eis liegt? Müssen sich Ex-VW-Entwicklungschef Heinz-Jakob Neußer und der ehemalige Chefentwickler von Audi, Ulrich (Hacki) Hackenberg, noch Sorgen machen? Und was wurde aus dem unglücklichen Oliver Schmidt, der 2016 zu einem folgenschweren Weihnachtsurlaub nach Miami reiste? All diese Fragen beantwortet meine Kollegin Anna Driftschröer in "Die Hauptfiguren im Dieselskandal".