Knapp ein Drittel des Etats der gesetzlichen Rentenversicherung finanzieren die Steuerzahler. Bereits gut 110 Milliarden Euro beträgt der Zuschuss aus dem Bundeshaushalt. Finanzminister Christian Lindner (FDP) will diese Last langfristig tragbarer machen, indem er einen renditestarken Kapitalstock vorbereitet. 200 Milliarden Euro sollen 2035 in dem Topf liegen. Grüne und Gewerkschafter sehen den Plan allerdings skeptisch, fürchten, dass der Staat sich mit den kreditfinanzierten Investments verzockt.