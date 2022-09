Geringere Umsatzsteuer auf Gas: Die Bundesregierung will an der Mehrwertsteuersenkung auf Gas bis Ende 2024 festhalten, auch wenn die eigentlich ab Oktober geplante Gasumlage wegfallen sollte. Zur Entlastung der Menschen soll die Umsatzsteuer auf Gas von 19 auf 7 Prozent sinken .

Vonovia will Mietern bei Zahlungsverzug kündigen: Deutschlands größter Wohnungskonzern Vonovia will Mieter notfalls kündigen, die wegen der stark gestiegenen Nebenkosten in Zahlungsrückstand geraten. Laut Vonovia-Chef Rolf Buch will der Konzern aber vorher mit den Betroffenen nach Lösungen suchen und nach einem Stufenmodell vorgehen. Erst bei Schulden von zwei Monatsmieten oder mehr könne es zur Kündigung kommen.