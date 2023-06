Neue Notenbankchefin in der Türkei: Der wiedergewählte türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan versucht offenbar, mit seiner Personalpolitik neues Vertrauen an den Finanzmärkten zu gewinnen. Zunächst hatte Erdoğan den angesehenen Ökonomen Mehmet Şimşek zum Finanzminister ernannt, jetzt folgt die nächste News: Die Bankerin Hafize Gaye Erkan soll die Leitung der türkischen Zentralbank übernehmen. Damit holt der Präsident erneut eine Person von internationalem Format in sein "Team", in Erkans Lebenslauf stehen US-Adressen wie First Republic Bank oder Goldman Sachs. Einen Umschwung am Finanzmarkt scheint auch diese Personalie allerdings nicht zu bewirken: Erkans Benennung zeichnet sich seit einigen Tagen ab – die Talfahrt der Lira konnte sie bislang nicht aufhalten.