Baustellen im WM-Land Katar: Bei der Entrüstung über die Menschenrechtslage in Katar geht es zentral immer auch um die Lage auf den Baustellen in dem Emirat. Es kursieren schreckliche Zahlen zu Todesfällen. Doch wie geht es dort wirklich zu? Dazu hat unser Kollege Lutz Reiche mit dem international tätigen Gewerkschafter Dietmar Schäfers gesprochen, der mehrfach in Katar war und sich seit Jahren für die Belange der Wanderarbeiter dort einsetzt. Schäfers selbst hat die Zustände in dem Land einst als "moderne Sklaverei" bezeichnet. Doch jetzt berichtet der Deutsche, der jahrelang auch im Bundesvorstand der IG Bau saß, durch die regelmäßigen Inspektionen auf den WM-Baustellen habe sich der Arbeitsschutz in dem Wüstenstaat so stark verbessert, dass er zuletzt sogar US-amerikanischen oder deutschen Ansprüchen genügt habe. Das reicht ihm jedoch nicht. Was Schäfers zu den Arbeiten unter der extremen Hitze sagt, was er von Politik, Fifa und Scheichs fordert und wie sich internationale Konzerne in Katar verhalten, erfahren Sie hier: "Wie es auf den Baustellen in Katar wirklich zugeht."