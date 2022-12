Twitter im Chaos: Wer derzeit versucht, in Deutschland oder Europa mit Twitter in Kontakt zu kommen, ist in der Regel wenig erfolgreich. Seit der milliardenschweren Übernahme durch Elon Musk und den darauffolgenden Massenentlassungen ist einer der bekanntesten Techkonzerne der Welt hierzulande schlicht nicht mehr greifbar – auch für staatliche Aufseher nicht, wie unsere Kollegin Mirjam Hecking recherchiert hat. Ihr Fazit: "Lost in Transformation ." Aber wie soll es auch gehen in einem Unternehmen mit so viel Unruhe an der obersten Spitze. Musk selbst ließ per Umfrage auf Twitter abstimmen, ob er weiter CEO des Dienstes sein solle. Und die Mehrheit wünscht sich seinen Rücktritt. Ob Twitter das hilft, ist unklar. Aber wenigstens die Tesla-Investoren schöpfen Hoffnung. Die seit Monaten gebeutelte Aktie des Elektroautobauers, dessen CEO Musk ja ebenfalls ist, legte nach der Nachricht deutlich zu.