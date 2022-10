In China wird am Wochenende der übermächtige Präsident Xi Jinping wohl seine dritte Amtszeit antreten – und noch mächtiger werden. Was bedeutet das für Europa und Deutschland? Wie sollen wir darauf reagieren? Darüber wird derzeit sowohl in Chefetagen der Konzerne als auch in der Politik heftig diskutiert. Beim EU-Gipfel in Brüssel haben heute die Staats- und Regierungschefs über die Abhängigkeit Europas von China gesprochen. In Berlin streitet die Bundesregierung, ob sie China mehr Einfluss auf den größten deutschen Hafen in Hamburg geben soll.