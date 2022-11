Es ist mal wieder so weit: Heftige Turbulenzen durchziehen den Markt für Krypto-Währungen und lassen Bitcoin, Ethereum und Co. zweistellig einbrechen. Grund diesmal: FTX, eine der führenden Krypto-Börsen in den USA, ist wegen plötzlicher Geldabflüsse in akute Not geraten. Zu Hilfe eilt Rivale Binance, der Teile von FTX übernehmen will. Damit rücken zugleich zwei schillernde Figuren am Krypto-Markt in den Fokus: Binance-Chef Changpeng Zhao gehört zu den reichsten Leuten der Branche überhaupt, und FTX-Chef Sam Bankman-Fried war vor den Midterms in dieser Woche einer der wichtigsten Spender der Demokratischen Partei der USA. Wir stellen Ihnen die beiden Krypto-Milliardäre näher vor.