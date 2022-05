57 Milliarden Euro Dividenden für Dax-Aktionäre: Der Kursrutsch an den Börsen bereitet derzeit vielen Anlegern Sorgen. Einerseits. Doch andererseits schütten die Konzerne derzeit so viel Geld aus wie selten zuvor: Laut einer Studie der DZ Bank werden die Unternehmen aus Dax, MDax und TecDax in diesem Jahr insgesamt 57 Milliarden Euro an Dividenden an ihre Aktionäre auszahlen. Viele Konzerne machten nach dem Corona-Einbruch 2021 im Jahr 2022 wieder gute Geschäfte, sodass die Dividendensumme um rund 30 Prozent gestiegen ist. Die Dividendenrendite im Dax liegt bei durchschnittlich 3,5 Prozent: Autobauer wie BMW, Mercedes und VW bieten aktuell mehr als 5 Prozent Dividendenrendite, bei BASF und Covestro sind es derzeit mehr als 7 Prozent. Alles, was Sie über die besten Dividendentitel in dieser Saison wissen müssen, hat unser Kollege Christoph Rottwilm Ihnen hier samt ausführlicher Tabellen zusammengestellt: Die besten Dividendenaktien des Jahres.