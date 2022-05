Erinnert sich noch jemand an Bernie Ecclestone? Der Mann hat 40 Jahre lang die Formel 1 gemanagt und sie mit seinem Diktatorengehabe zuletzt kräftig in die Krise geführt. 2017 trat er ab, die Formel 1 schien damals tot und in Zeiten des Pariser Klimaschutzabkommens auch nicht reanimierbar. Doch jetzt steht die legendäre Rennserie vor dem Comeback. Sogar Volkswagen will einsteigen, mit seinen beiden Premiummarken Porsche und Audi.