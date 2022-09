Heldensuche in Herzogenaurach: Wer folgt Kaspar Rorsted an die Spitze von Adidas? Die Personalsuche läuft unter Hochdruck. Nach sechs Jahren unter der Führung des umstrittenen Dänen ist der Konzern heruntergewirtschaftet: Der Aktienkurs liegt wieder auf der Marke von 2016, fähige Manager haben in Scharen die Flucht ergriffen, die Zusammenarbeit mit dem unberechenbaren Rap-Star und Gewinngaranten Kanye West gerät zum Klumpenrisiko. Zuletzt musste Rorsted auch noch die Prognose für dieses Jahr kassieren. Auf der Suche nach dem geeigneten Nachfolger kann Chefkontrolleur und Bertelsmann-Boss Thomas Rabe sich nicht in der aktuellen Führungsriege bedienen: Keiner der amtierenden Vorstände stünde für einen echten Neuanfang. Unsere Kollegen Sven Clausen und Christoph Nesshöver haben daher einige externe Talente identifiziert, von denen man demnächst hören könnte. Ihre Erkenntnisse über die Führungskrise bei Adidas und potentielle Hoffnungsträger lesen Sie auf manager-magazin.de