Audis McLaren-Plan für die Formel 1: Audi-Chef Markus Duesmann hat mit seinen Formel-1-Plänen einige Rückschläge aushalten müssen. Etwa, als die Diskussionen im Vorstand der Konzernmutter Volkswagen nicht so liefen wie erhofft. Zentrale Leute wie VW-Finanzvorstand Arno Antlitz brachten nur wenig Verständnis dafür auf, wie im Kreis fahrende Rennboliden in Zeiten von Fridays for Future noch ein positiver Business Case sein könnten. Zudem kündigte Duesmanns Kollege Oliver Blume im Februar kurzerhand den konzerninternen Pakt auf, dass Porsche und Audi gemeinsam Motoren für die Formel-1-Autos entwickeln. Doch trotz allem scheint die Phase des Frusts nun überwunden: Wenn Porsche und Audi wollen, dürfen die beiden Marken wahrscheinlich ab dem Jahr 2026 in der Formel 1 antreten. Der VW-Aufsichtsrat dürfte die dafür nötigen Budgetpläne in Kürze freigeben. Porsche will mit dem Weltmeisterteam von Red Bull antreten, Audi dagegen mit McLaren. Was Audi mit McLaren vorhat, lesen Sie in unserer Hintergrund-Story.