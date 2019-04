Millionenerlöse wie Vincent van Gogh

Zhou Chunya ist der gefragteste lebende Gegenwartskünstler aus China. Seine Bilder erzielten 2018 fast so hohe Auktionserlöse wie die von Vincent van Gogh: 46 Millionen Dollar. Obwohl er in Kassel studiert hat, kennt ihn im Westen fast niemand. Hier spricht er über sein Leben, seine Kunst - und warum er so oft seinen Schäferhund in knallgrüner Farbe zeigt. Von Mark Böschen