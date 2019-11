Lina Khan (30) ist eine der Schlüsselperso-nen im Kartellkampf der US-Behörden gegen die Techkonzerne. Noch an der Uni veröffentlichte die in London geborene Tochter pakistanischer Eltern ihre erste Argumentation über die unterschätzte Marktmacht von Amazon, Google oder Facebook. Damit veränderte sie den Blick darauf, wie digitale Plattformen kartellrechtlich zu bewerten sind – und setzte die Diskussion über deren Zerschlagung in Gang.

Die Entmachtung des Silicon Valley ist eines der großen Themen im aufziehenden US-Präsidentschaftswahlkampf. Erst Mitte Oktober stellte die Demokratin Elisabeth Warren Facebook mit Fake-Anzeigen bloß.

Nach Stationen bei einem Thinktank und der Verbraucherschutzbehörde FTC ist Khan als "Majority Counsel" ins Kartellrechtskomitee des Repräsentantenhauses gewechselt. Von dort droht Big Tech aktuell allergrößte Gefahr. Mitte September verlangten die Monopoljäger von Alphabet, Amazon, Apple und Facebook, intime Details herauszurücken, darunter E-Mails der CEOs.