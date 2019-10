Ihre Leistung ist einmalig. In gut zehn Jahren führten die Gründer Robert Gentz (36) und David Schneider (37) sowie ihr langjähriger Co-Vorstand Rubin Ritter (37) den Modehändler auf über elf Milliarden Euro Marktkapitalisierung. Doch ausgelastet sind die drei – inzwischen alle Familienväter mit einem oder mehreren Kindern – offenbar nicht. Ihre Nebendeals dürften nunmehr mindestens so lukrativ sein wie ihr Hauptjob.

In ihrem Portfolio findet sich nicht nur ein Anteil an der Digitalbank N26 (Bewertung zuletzt: 3,5 Milliarden Dollar). Über den Frühphasen-Risikokapitalgeber Cherry Ventures sind sie indirekt auch bei den Hoffnungsträgern Auto1 und FlixBus investiert. Ihr Netzwerk sorgt dafür, dass kein wichtiger Deal in Deutschland an ihnen vorbeigeht. Nun wagt sich das Trio an immer größere Geschäfte. Gentz etwa hat gerade zusammen mit der Münchener Industrieholding Armira und den Hexal-Gründern Andreas und Thomas Strüngmann (beide 69) für über 300 Millionen Euro die Düsseldorfer Spielzeugfirma