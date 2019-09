Eines kann man Moritz Hahn (40) eindeutig zugutehalten: dass er für seinen Arbeitgeber brennt. Der Mann trägt beim Berliner Onlinemodehändler Zalando den sperrigen Titel "Senior Vice President Marketing, Sales and Brand"; und er begnügt sich offenbar nicht damit, gute Leute für die eigenen Reihen zu gewinnen. Hahn will mehr: der Konkurrenz gleichzeitig schaden. Und dafür scheut der frühere McKinsey-Berater mit Promotion keine Mühe.

Über die Internetnetzwerke Xing und LinkedIn unterbreitete Hahn 2017 gleich zwei Dritteln der damals etwa 380 Frau und Mann starken Belegschaft des Wettbewerbers About You Jobangebote. Der Vorgang dürfte in seinem Umfang einzigartig sein in Corporate Germany, ebenso die Reaktion der Umworbenen: Schwach geworden sei keiner; darauf sind sie noch heute stolz bei der Hamburger Tochter der Otto-Gruppe. In einer Mail an die Mitarbeiter feierte sich die Geschäftsführung um Anführer und Einpeitscher Tarek Müller (30) damals selbst; der Tenor: "Hurra, der übermächtige