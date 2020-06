Jetzt also Indien. Einmal im Monat fliegt Wolfgang Ziebart (70) für zwei bis drei Tage in die südindische IT-Metropole Bangalore, zum drittgrößten Motorrad-und Tuk-Tuk-Hersteller des Landes, TVS. Jedenfalls wenn nicht gerade Corona-Zeit ist. TVS-Chairman Venu Srinivasan (67) will die Flotte elektrifizieren und bat Ziebart um Hilfe. Da konnte der passionierte Entwickler nicht Nein sagen.

Mit den TVS-Ingenieuren arbeitet Ziebart nun an Elektromotoren, Batterien und Bordnetzen für TVS' nächste elektrische Motorradgeneration. Die soll 2021 in Indien auf den Markt kommen. "Das ist mein Beitrag zur Rettung der Welt", scherzt er. Die derzeit laufenden Konzeptarbeiten lassen sich genauso gut über Videokonferenzen erledigen. Ziebart mag seinen Beraterjob: "Die Leute sind so wissbegierig, und Entscheidungen fallen doppelt bis dreimal so schnell wie in der Autoindustrie."

Man kennt sich von Ziebarts letztem Vollzeitjob als Entwicklungsvorstand des britischen Autokonzerns Jaguar Land Rover (JLR), einer