Das vielleicht einzig Gute an Notfalleinsätzen ist: Man muss sich nicht groß über die Zukunft Gedanken machen. Was zählt, ist die nächste Sekunde. Für die Berliner Politik zählt seit Wochen nur eines: retten, was zu retten ist. Patrick Graichen (48), der Lobbyist, hat es da leichter. Er hat den Kopf frei von Notfalloperationen. Er kann die Argumente sortieren für die Zeit und die Milliarden danach – seinen Aufbauplan für die deutsche Wirtschaft.

Mitte März, als die Kanzlerin den Lockdown verkündete, erkannte der Chef der Denkfabrik Agora Energiewende nicht nur die aufziehende Wirtschaftskrise. Für den Ex-Ministerialen war auch gleich klar, was danach kommen wird: ein Konjunkturprogramm. Und damit seine Chance.