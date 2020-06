manager magazin: Herr Weiss, beim jüngsten Kurs-Crash der Wirecard-Aktie haben viele Anleger viel Geld verloren haben. Wie stehen die Chancen für die Investoren auf Schadensersatz? Die Rede ist in der Causa schließlich von Betrug und Bilanzfälschung.

Maximilian Weiss: Das sind gleich zwei Fragen in einer. Die erste Frage ist: Besteht ein Anspruch auf Schadensersatz? Diese Frage würde ich mit einem klaren Ja beantworten. Frage zwei ist, gegen wen dieser Anspruch gerichtet werden kann. Ich will an dieser Stelle keine Klagen ankündigen, aber wir prüfen bereits mit einem Team internationaler Experten, ob über Wirecard hinaus auch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY als Haftungsgegner in Frage kommt. Zudem prüfen wir Ansprüche gegen ehemalige Vorstandsmitglieder von Wirecard, also gegen den langjährigen Firmenchef Markus Braun sowie gegen den Ex-COO Jan Marsalek, die beide in diesen Tagen aus dem Vorstand ausgeschieden sind.

Was macht Sie so sicher, dass ein Anspruch besteht?