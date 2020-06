Es waren gleich drei Treffen mit dem langjährigen Wirecard-Chef Markus Braun (50), die bei Hendrik Leber (63) ein ungutes Gefühl hinterließen, tief im Magen. „Wenn man Firmengründer trifft oder denjenigen, der ein Unternehmen groß gemacht hat, dann ergeben sich in der Regel faszinierende Gespräche“, erzählt der Chef und Gründer der Fondsgesellschaft Acatis. „Man taucht in die Tiefe ein, in Details, bei denen man Begeisterung spürt.“ Bei Begegnungen mit Braun erlebte er nichts von alldem. „Brauns Antworten – egal zu welchem Thema – waren kurz, knapp, nichtssagend. Seine Unlust war deutlich zu spüren.“

Immer stärker stellte sich bei Leber das Gefühl ein: Da stimmt etwas nicht – und zwar ganz massiv, da hat möglicherweise jemand was zu verbergen. Eindeutige Belege, dass etwas schieflief in dem Unternehmen, hatte er zu diesem Zeitpunkt nicht. Der Profi verließ sich auf seinen diffusen Eindruck. Ende 2018 zog er die Konsequenzen, verkaufte seine Wirecard-Aktien. Trotz der guten Zahlen, die das