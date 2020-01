In Aschheim bei München wird gerade Wirtschaftsgeschichte geschrieben: Steigt Wirecard, Dax-Mitglied seit 2018, zu einem Vorzeigekonzern auf – oder bricht das Fintechunternehmen unter der Last der Vergangenheit zusammen? Der neue starke Mann in diesem Drama ist Thomas Eichelmann (54), seit dem 10. Januar Aufsichtsratschef des Spezialisten für Internetzahlungssysteme. Er hat die Wirtschaftsprüfer von KPMG beauftragt, die zwielichtigen Geschäfte unter anderem in Dubai zu durchleuchten. Nachdem er die Aton-Holding von Milliardär Lutz Helmig ­saniert hat, ist Eichelmann selbst wohl­habend. Zuvor war er unter anderem Finanz­vorstand der Deutschen Börse und hat den Aufsichtsrat von Hochtief geleitet.

manager magazin: Herr Eichelmann, Sie waren schon Aufsichtsratschef und Dax-Vorstand, Ihre Vermögensbildung dürfte abgeschlossen sein. Wirecard ist die Skandalnudel im Dax. Warum machen Sie den Job?



Thomas Eichelmann: Weil Wirecard ein innovatives Tech- und Finanzunternehmen ist, das stark wächst.