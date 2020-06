Wirecard-Chef Markus Braun (50) steht da wie früher die Bandmitglieder von Kraftwerk vor ihren Synthesizern. Der Oberkörper in Rollkragenpullover und Sakko fast unbeweglich, die Arme zur Seite gespreizt, nur die Hände in Bewegung. Sie umfassen den Tisch vor ihm immer wieder anders – als ob er sich warm macht, um in die Tasten zu greifen.

Es ist Anfang Mai, wenige Tage nach der Veröffentlichung eines Sondergutachtens. Es sollte den Zahlungsdienstleister, eine der wenigen Techhoffnungen im Dax, endgültig von den Vorwürfen befreien, Zahlen und Geschäfte zu manipulieren. Es sollte der Aktie wieder zu Kurs­gewinnen verhelfen. Das Gegenteil ist passiert, mit den Titeln geht es ­abwärts. Denn die Prüfer von KPMG beschreiben in ihrem Report Merkwürdigkeiten und die Unwilligkeit Wirecards aufzuklären.

An diesem Maitag stellt Braun sich daher in einem virtuellen Townhall-Meeting der Belegschaft. Sie wartet auf eine Erklärung. Als der Vorstandschef das Wort ergreift, klingt er monoton wie der Maschinensound