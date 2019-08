In der Not, das weiß auch ein emotionsneutraler Geselle wie Wirecard-Chef und -Großaktionär Markus Braun (49), ist es gut, wenn man sich auf alte Freunde verlassen kann. Immer wieder tauchen Buchungen, Umsätze und Übersee-Töchter in der Wirecard-Bilanz auf, deren Rolle und Charakter Braun und seine Mitstreiter nicht so recht erklären können. Entsprechend schreckhaft laviert sich die Wirecard-Aktie durch das Jahr. Zwischenzeitlich brach sie um fast 50 Prozent ein, inzwischen hat sie sich - regelmäßige Rückschläge eingerechnet - wieder an den Wert des Jahresanfangs herangerobbt. Auf der Hauptversammlung des Zahlungsverkehrs-Spezialisten am 18. Juni jedenfalls hatte sich Braun, selbst mit 7,05 Prozent größter Anteilseigner des Dax-Konzerns, heftige Anwürfe seiner Mitaktionäre anhören müssen.

Kurz darauf erreichte das Chaos auch das Innerste seines Konzerns - den Aufsichtsrat. Und nur dank seines engen Vertrauten Stefan Klestil (52), Sohn des ehemaligen österreichischen Bundespräsidenten Thomas