Adam Neumann (40) ist ein Mann, der Profanes gern mit Details überhöht – und daraus eine süffige Geschichte bastelt. Fertig ist das Geschäftsmodell von WeWork.

Für den Gründer des Coworking-Start-ups sind die Mietarbeitsplätze in seinen Hunderten Filialen weltweit nicht bloß Büros – sondern ein soziales Versprechen: enge Treppenhäuser, die zu spontanen Begegnungen einladen. Lehnenlose Hocker, die ihren Nutzern Offenheit in alle Richtungen bieten. Motivationssprüche wie "Can I kick it? Yes you can" über braunen Ledersofas. Hier sollen Menschen nicht nur arbeiten, sondern Teil einer Gemeinschaft werden.

Wer die WeWork-Zentrale in New York besucht, bekommt diese "Features" als Wertschöpfung aufgedrängt. Der stilbewusste Neumann läuft in diesem Zwitter aus Hauptquartier und Filiale schon mal im Dreitagebart durch die Gänge. Er ist hier der Star, ein Gründer mit Guru-Appeal.