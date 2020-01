Werner Vogels (61) ist Amazons Chief Technology Officer, der oberste Techniker des US-Konzerns. Der gebürtige Niederländer gilt als Architekt des Cloud-Service AWS, der sich zur wichtigsten Gelddruckmaschine der Amerikaner entwickelt hat. Gleichzeitig ist Vogels Amazons Chefvisionär für neue Technologien. Das manager magazin traf ihn am Rande der Techkonferenz DLD Mitte Januar in München.

manager magazin: Herr Vogels, Amazon ist der unumstrittene Marktführer im Cloud-Geschäft. Doch Goldman Sachs hat kürzlich eine Umfrage unter IT-Führungskräften veröffentlicht, nach der große Unternehmen Microsoft bevorzugen. Verlieren Sie den Cloud-Krieg?



Wir sind seit 15 Jahren in diesem Geschäft, machen über 35 Milliarden Dollar Umsatz und wachsen immer noch fast 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Es läuft also ziemlich gut. Wir wussten von Anfang an, dass es kein Winner-Takes-it-All-Markt ist – kein Markt, bei dem ein Unternehmen alles dominiert. Es wird eine Handvoll Unternehmen geben, die auf globaler