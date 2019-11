Keiner weiß so recht, warum der Mann hier ist und was er eigentlich macht. Man hat nur gehört, dass er (Jirí Paroubek, 67) kurz mal Ministerpräsident von Tschechien war. Könnte also noch nützlich sein. Heute hat Zhang Yanzhi (43) eingeladen, neu im Weingeschäft der Region, und alle Topwinzer der Umgebung sind mal lieber gekommen. Zhang hat gerade den großen Teil eines heruntergewirtschafteten Staatsguts übernommen, 1300 Hektar, und soll es wieder auf Vordermann bringen.

Er kennt das Geschäft, in Peking betreibt er erfolgreich einen Weinimport, aber ein eigenes Gut war schon immer sein Traum. Zhang ist schnell: Es hat nur ein paar Monate gedauert, da hatte er sein Ufo-ähnliches Gebäude fertig, gekeltert wurde schon, da war der Beton noch nicht trocken. Sechs Millionen Flaschen will er produzieren. Sein Ziel: "Den besten Wein der Gegend machen." Er lacht.

Sonntagabend, Ende September, einer der privaten Dinnersäle im "Kempinski Hotel" in Yinchuan, Hauptstadt der Provinz Ningxia, China. Tiefe