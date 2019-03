Scheinwerferlicht, Tom Buhrow (60) und die Kamera, da entsteht noch immer ein fast erotisches Verhältnis. Er trägt eine dicke Schicht Make-up, die Lippen glänzen, der ganze Mann strahlt. Der Intendant hat sich für seine Rolle zurechtschminken lassen.

Seine Stimme, hell und kräftig, ist getragen von solidem Selbstbewusstsein. Nur das blonde Haar ist lichter geworden, seit er vor sechs Jahren die "Tagesthemen" hinter sich gelassen hat, der Körper voller. Ehedem Jogger und Marathonläufer, kommt er nur noch selten raus. Intendant des Westdeutschen Rundfunks (WDR) ist ein "mörderischer Job", bekam er mit auf den Weg. "Ich habe von Tag zu Tag mehr Gestaltungswillen", erklärt er während eines Gesprächs im Hauptstadtstudio.

Den braucht er auch. Buhrow, der ab 2020 zudem noch Vorsitzender der ARD werden will, hat daheim in Köln mehrere Riesenaufgaben zu lösen. Mit 4300 Mitarbeitern und 1,3 Milliarden Euro Budget muss er den nach der BBC größten Sender Europas mal so langsam ins digitale Zeitalter