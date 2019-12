Tom Buhrows (61) großer Traum beginnt mit dem Aktenzeichen ZE 2019-110-03, NUTS-Code: DEA23. Daran hängt ein stattliches Budget, 580.000 Euro sind bereits genehmigt, aber es geht ja auch um was: „Den Tom von heute werden Sie in zwei Jahren nicht wiedererkennen“, prophezeit einer der ganz Engen des WDR-Intendanten.



Das Spezialbudget meint Buhrow für sein neues Amt zu brauchen: Ab Januar 2020 wird der Chef des Westdeutschen Rundfunks im Nebenjob bis Ende 2021 den Vorsitz des ARD-Senderverbunds antreten. In den Genuss des öffentlich-rechtlichen Geldregens werden zwei Berater kommen, die Buhrow bereits während der #MeToo-Affäre bei der Hand nahmen: Andreas Fünfgeld (54) sprach einst für RTL2 und sorgt mit seiner Agentur Media 5 mittlerweile auch für Showbizglamour. Wolfram Winter (56) machte sieben Jahre PR für Sky Deutschland und nennt sich Investor, Berater und Honorarprofessor an der Privatuni Macromedia. In bewährt konkreter Wolkigkeit sollen sie die „strategische Beratung und operative