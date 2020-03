Warum Gewinnmaximierung alles andere als altmodisch ist

In meinem neuen Buch "Am Gewinn ist noch keine Firma kaputtgegangen" plädiere ich für Gewinnmaximierung. Eine solche Position löst heute in weiten Gesellschaftskreisen Empörung und bei Digital Natives ein mitleidiges Lächeln aus.

Was ist überhaupt Gewinn? Gewinn ist das, was der Unternehmer (Eigentümer, Aktionär) behalten darf, wenn er alle vertraglich vereinbarten Ansprüche von Mitarbeitern, Lieferanten, Banken, sonstigen Gläubigern und des Staates befriedigt hat. Hingegen zeigen Ebit, Ebitda und ähnliche Finanzkonstrukte keine Gewinne an, sondern geben nur an, was man verdient hätte, wenn man keine Zinsen, Steuern und Ähnliches bezahlen müsste. Muss man aber.

Warum stelle ich mich frontal gegen den Zeitgeist, der Gewinnmaximierung und Shareholder-Value verdammt? Hier sind meine Gründe:

• Gewinnmaximierung ist das Gegenteil von Verschwendung, denn sie strebt an, ein vorgegebenes Ziel mit minimalem Ressourceneinsatz zu erreichen oder aus vorgegebenen Ressourcen den größtmöglichen Output zu