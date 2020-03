An der A9 nicht weit von Ingolstadt breitet sich ein überdachter Sandkasten auf 2200 Quadratmetern aus. Bagger schaufeln Gruben. Radlader verfrachten den Aushub in Muldenkipper. Stampfer verdichten den gelockerten Boden, wieder andere Geräte ebnen die Fläche ein.

Bemerkenswert ist, was fehlt: Lärm und Gestank. Weder brüllen Dieselmotoren noch ziehen Abgase aus Auspuffrohren. Die Geräuschkulisse in der Demohalle des Baumaschinenherstellers Wacker Neuson bilden nur das Piepsen beim Rückwärtsfahren und das Prasseln von Kies. Dass die knallgelben Maschinen nahezu geräuschlos laufen, liegt an ihrem Antrieb: Elektro.

"Wir können als einziger Hersteller eine komplette Baustelle in der Stadt völlig ohne Feinstaub- und Stickoxidbelastung bearbeiten", wirbt Vorstandschef Martin Lehner (54) für die Zero-Emission-Modellreihe, die er im Stammwerk in Reichertshofen präsentiert. Werden die Batterien mit Strom aus regenerativen Quellen gespeist, ackert der komplette E-Maschinen-Park sogar klimaneutral.

