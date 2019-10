Helene von Roeder (49) liebt es, die Dinge unter Kontrolle zu haben. Angesichts der Verhältnisse in ihrem Geschäft weiß aber auch die disziplinierte, schlanke Frau mitunter nicht, wo ihr der Kopf steht: "Wir sind so ein bisschen, im Positiven wie im Negativen, von der Knappheit des Wohnraums betroffen", sagt die Finanzchefin von Deutschlands größtem Vermieter Vonovia.

Im Positiven heißt das: Die Interessenten bestürmen die Servicehotline mit Anfragen, um eine der 397.000 Wohnungen zu bekommen. Bei dem Dax-Konzern steht keine davon lange leer, außer den 3 Prozent, die nach dem Auszug eines Mieters gerade modernisiert werden. Der Nachfrageüberhang ist auch an einem heißen Mittwoch im August fünf Stockwerke unter von Roeders Büro zu spüren. Trotz mehr als 30 Grad im Schatten ist ein Kundenpärchen (beide Mitte 50, in Shorts) aus Dortmund in die Lobby der erst 2018 eingeweihten Konzernzentrale in Bochum geeilt, um dem Angestellten am Empfang zu schildern, wie lange sie nun schon auf eine Vonovia-Wohnung