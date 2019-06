Jürgen Stackmann (57) ist seit November 2015 Marketing- und Vertriebsvorstand der Marke VW. Davor war der studierte Betriebswirt Chef der VW-Marke Seat. Seine Karriere begann der Sohn einer niedersächsischen Kaufmannsfamilie bei Ford, wo er 20 Jahre lang tätig war. Wir haben ihn zum Interview in der Konzernzentrale in Wolfsburg getroffen.

manager magazin: Herr Stackmann, als einer der wenigen deutschen Automanager twittern Sie. Wie sich Ihren Postings entnehmen lässt, waren Sie vor Kurzem beim GTI-Treffen am Wörthersee. Was haben Sie den Benzinfans in Kärnten über VWs Elektroauto-Strategie erzählt?



Jürgen Stackmann: Das war tatsächlich eine der ganz großen Fragen in den Runden mit den VW-Fans. Die fragen sich natürlich schon, was aus dem wird, was sie lieben. Dazu gehört eben Benzin und ein bisschen Lautstärke. Aber ich konnte die GTI-Fans beruhigen: Zum einen bin ich gerade selbst mit dem GTI der neuen, achten VW-Golf-Generation gefahren. Der Wagen wird nicht nur die Fans begeistern. Zum