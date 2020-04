Das Werk in der Türkei? Volkswagen-Chef Herbert Diess (61) war ausnahmsweise unschlüssig, als er am Abend des 17. März zum Topmanagement sprach. Das Modell Passat könne künftig weder in Emden noch im tschechischen Kvasiny gebaut werden, zitieren Teilnehmer den Boss. Also brauche VW die neue Fabrik. Andererseits: Auch Ungarn komme infrage; die Anbindung an das Motorenwerk in Györ biete Vorteile. „Wir müssen uns entscheiden“, habe Diess gesagt, einmal von „ein paar Wochen“ geredet, einmal von Monaten.

Seit gut einem Jahr diskutiert die Konzernspitze über das Projekt, rund 300.000 Autos pro Jahr sollen gefertigt werden. Škoda-Chef Bernhard Maier (60) wollte in der Slowakei oder Bulgarien bauen, die Arbeitnehmer plädierten dafür, ein Motorenwerk umzufunktionieren. Im September 2019 entschied Diess dann für die Türkei, der Konzern nannte eine Stadt nahe Izmir als Standort. Doch kurz darauf ließ Präsident Recep Tayyip Erdoğan (66) Soldaten in Nordsyrien einmarschieren. Das Projekt wurde einstweilen