Frank Witter (59) ist in seinem Amt als Finanzvorstand der Volkswagen AG bislang nicht weiter aufgefallen. Als er vor zwei Jahren die Motorradtochter Ducati verkaufen wollte, holte er sich eine blutige Nase beim Betriebsrat und den Großaktionären der Familien Porsche und Piëch. Wenn er wie zuletzt die Vorstandskollegen Oliver Blume (50, Porsche) und Bram Schot (57, Audi) wegen zu hoher Lagerbestände "in Manndeckung nehmen" will, dann ignorieren die das diplomatisch.

Am 13. März indes schockte dieser "Kassenwart" (ein Vertrauter) nicht nur den für die Trucks zuständigen Vorstand Andreas Renschler (61) und die Finanzwelt. Er stellte auch seinen Vorsitzenden Herbert Diess (60) bloß.

Im Konzernvorstand ging es an diesem Mittwochmorgen um Volkswagens Geschäft mit Trucks und Bussen. Die Traton SE sollte an die Börse gebracht werden; Analysten kalkulierten eine Bewertung von 15 bis 20 Milliarden Euro. So ziemlich alle erwarteten ein klares Ja, noch im März sollte es losgehen.

Frank Witter indes stellte