Volkswagen-Werk Wolfsburg, Halle 74, 8.30 Uhr. Jeden Arbeitstag treffen sich hier Softwareexperten, Ingenieure, Topmanager zur halbstündigen Morgenrunde. Mal sind es rund 50, mal bis zu 100. Entwicklungschef Frank Welsch (55) ist regelmäßig dabei, genauso Digitalvorstand Christian Senger (45) und der für die Elektromobilität verantwortliche Thomas Ulbrich (53). Zulieferer entsenden Topleute. Fast alle Vorstände waren da; manchmal kommt Volkswagen-Boss Herbert Diess (61) selbst und zeigt die Bedeutung der Morgenrunde.

Denn auch wenn die Werbung ("Now you can") seit Monaten suggeriert, dass es losgeht – fertig ist das E-Mobil für die Masse nicht. Und viele in der Konzernspitze bezweifeln, dass es wie geplant bis zum Sommer klappt.

Geht es schief, kann der ID.3 Karrieren zerstören, theoretisch sogar die von Herbert Diess. Neuer Antrieb, neue Software- und Elektronikarchitektur: Der ID.3 steht für den Wandel zum Elektro- und Techkonzern. Er ist Diess' ganz persönliches Projekt. Der Konzernchef