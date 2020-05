Besser hätte es für Volkswagen-Chef Herbert Diess (61) nicht laufen können. Meinten jedenfalls die Aufsichtsräte. Das Verfahren wegen Marktmanipulation wurde eingestellt gegen Zahlung von 4,5 Millionen Euro, die der Konzern übernahm. Die Anklage im Dieselskandal war damit vom Tisch; kein Freispruch, aber auch kein Schuldspruch.

Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch (69), ebenfalls wegen Marktmanipulation angeklagt, nahm seinen Deal über ebenfalls 4,5 Millionen Euro zügig an. Doch Diess habe eine andere Rechnung aufgemacht, heißt es in Wolfsburg. Er sei unschuldig, in einem Prozess drohe ihm keine Verurteilung, durch die Zahlung bleibe ein Reputationsschaden; der Makel gefährde die spätere Übernahme von Aufsichtsratsmandaten. Wenn er das Angebot des Landgerichts akzeptiere, dann nur zum Wohle des Unternehmens, erklärte Diess sinngemäß – und verlangte eine Gegenleistung.

Diess schwebte eine Verlängerung seines bis 2023 gültigen Vertrags als Vorstandsvorsitzender vor. Und weil es dafür noch zu