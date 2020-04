Die Ansage kam per Video. Im vergangenen November wandte sich SoftBank-Chef Masayoshi Son (62), der weltgrößte Start-up-Finanzier, an Führungskräfte aus über 50 Portfoliounternehmen, die er im kalifornischen Küstenort Half Moon Bay versammelt hatte. "Die Welt hat sich verändert", erklärte "Masa", wie sich Son gern nennen lässt. Umsatzwachstum? Nutzerzuwachs? Seien ab sofort zu vernachlässigen, verkündete Son. "Vergesst den Hype." Ab sofort komme es nur noch auf eins an: Cashflow.

Bis dahin hatte Son das genaue Gegenteil gepredigt. SoftBanks Strategie: Wachstum ohne Rücksicht auf finanzielle Verluste. Hauptsache Marktführerschaft. "Wir wurden anfangs immer wieder gepusht, mehr für Wachstum auszugeben", erinnert sich Johannes Reck (35), Vorstandschef des Berliner Anbieters für Touristentouren GetYourGuide. Reck weigerte sich, obwohl SoftBanks Fonds und andere Investoren im vergangenen Frühjahr fast 500 Millionen Dollar investiert hatten. "Inzwischen gelten wir als leuchtendes Vorbild."