Kurz vor Silvester wollte Yves Elsen (61), Aufsichtsratschef von Villeroy & Boch ("Tischkultur von ihrer schönsten Seite"), seinerseits reinen Tisch machen. Am 30. Dezember quittierte der hauptamtliche CEO der Luxemburger Engineering-Firma Hitec seinen Job bei dem Geschirr- und Badspezialisten. Er war so in Rage, dass er sogar die in der Satzung vorgesehene zweimonatige Niederlegungsfrist ignorierte.

Tags darauf verkündete das zweitwichtigste Mitglied des Aufsichtsrats den Abschied aus dem saarländischen Mettlach. Annette Köhler (53), Vorsitzende des Prüfungsausschusses und anerkannte Betriebswirtschaftsprofessorin, geht Ende Februar.

Über die Beweggründe der Fluchtbewegungen erfuhren die Vorzugsaktionäre nichts – als gäbe es für börsennotierte Unternehmen keine Informationsvorschriften. Zu sagen haben die außenstehenden Anteilseigner ohnehin nichts, die Stimmrechte liegen komplett bei den 300 Familiengesellschaftern.

Womit man beim Grund für den Abgang der Kontrolleure angekommen wäre: Ein