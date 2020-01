Verena Bahlsen (26) hat ein neues Thema für sich entdeckt: Alles muss einen „Purpose“ haben, einen Sinn, wichtiger als ein Prozentpünktchen Gewinn. Zuallererst gilt das natürlich für den Gebäckhersteller Bahlsen, der ihr und ihren drei Geschwistern zu 95 Prozent gehört, den Rest hält Patriarch Werner Bahlsen (70).

Was die Frau mit dem Rotschopf, die auch ein paar Monate in Großbritannien studierte, bevor sie ihre Ausbildung abbrach, wirklich meint, weiß niemand so recht. Inhalte zählen für sie wenig, Zahlen schon gar nicht.

Noch bekleidet die Erbin in der Firma keine formale Position – obwohl sie zu gern von ihrem Vater die Rolle des Familienoberhauptes übernehmen würde. Nachdem Verena die Nazivergangenheit von Bahlsen öffentlich schöngefärbt hatte, zog die Familie sie aus der Schusslinie. Dennoch gibt sie dem Management in der Hannoveraner Zentrale fortwährend wohlmeinende Ratschläge.

Gleichzeitig mischt sich Vater Werner Bahlsen in die Tagesarbeit ein. Er quittierte zwar 2018 den Chefposten