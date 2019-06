Schon der erste Arbeitstag als Präsident des respektablen Verbands der Automobilindustrie (VDA) geriet Bernhard Mattes (62) zum Fiasko. Bis heute erinnert sich einer der Granden der Branche daran, wie Mattes in Maybrit Illners (54) Talkshow im ZDF unterging. "Erst verlor er das Rededuell mit Umwelthilfe-Chef Jürgen Resch, und irgendwann verstummte er fast." Besser wäre es gewesen, Mattes hätte sich erst sachkundig gemacht, so der Mann weiter.

Nun führt Mattes den Verband seit gut einem Jahr, und die Zweifel an ihm sind noch gewachsen. Viele in der Branche halten ihn für eine Fehlbesetzung: Mattes habe zu wenig Einfluss in Berlin, sei nicht eloquent genug für Kanzleramt und Medien, bringe Autohersteller und Zulieferer zu selten auf eine gemeinsame Linie. Noch werde nicht nach einem Nachfolger gesucht, sagt ein Topmann eines der großen Konzerne. "Aber es gibt Überlegungen, ob man einen anderen braucht – und wer das sein könnte." Ihm persönlich sei solche Kritik nicht angetragen worden, sagte