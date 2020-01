Sotheby's rührte kräftig die Mythentrommel. Das Auktionshaus bat zur Versteigerung "einer der bedeutendsten privaten Uhrensammlungen, die je zusammengestellt worden sind". Also strömten die Kenner seltener Zeitmesser am 11. November im Genfer Hotel "Mandarin Oriental" zusammen.

Was Sotheby's verschweigt und nur einigen Eingeweihten bekannt war: Die 800 Stücke, die an vier Orten von Juli 2019 (London) bis Oktober 2020 (Hongkong) unter dem Titel "Masterworks of Time" versteigert werden, sind die Kollektion des deutschen Supermarktmilliardärs Erivan Haub (1932–2018, Tengelmann).

Die Auflösung der gigantischen Sammlung setzt die Kenner unter Spannung wie der Rotor einer Automatikuhr deren Zugfeder. Pünktlich um 18 Uhr saßen die Berater der großen Sammler auf ihren Stühlen, darunter Händler Michael Tay aus Singapur, der ehemalige Auktionshausbesitzer Helmut Crott und Peter Friess, Direktor des Patek Philippe Museums.

In der Sammlung Haub ticken einige großkalibrige Schätze, das bewies bereits der