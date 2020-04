Der Mann ist einer der erfolgreichsten Banker Europas – und manchmal auffallend betriebsblind. Im Mai 2013 trifft sich Ralph Hamers (53), damals kurz vor seinem Antritt als Chef der niederländischen ING, mit Start-up-Unternehmern und Investoren im Silicon Valley. Er will wissen, wie Digitalisierung richtig geht – "damit sie nicht zum Selbstzweck wird, sondern echten praktischen Nutzen für Kunden hat".

Die Frage stellt er Gründern und Geldgebern bei einem Abendessen in Palo Alto. "Die guckten mich alle erstaunt an und sagten nur: 'Genau das wollten wir von dir erfahren.'" Schließlich habe die ING erfolgreiche Direktbanken – unter anderem in Deutschland. Er müsse doch viel besser erklären können, wie Digitalisierung Sinn ergebe.

Im Nachhinein, so erzählt Hamers Jahre später, war es dieses Gespräch im Silicon Valley, das ihm eine zentrale Erkenntnis für seine künftige Strategie liefern sollte.

Ab 2013 baut der Banker das Traditionshaus so radikal um wie niemand sonst in der Branche. Hamers will