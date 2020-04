Die Nachricht aus Amsterdam platzte mitten in die Sitzung, zu der sich der UBS-Verwaltungsrat Ende Februar in London traf. Und sie passte Axel Weber (63), dem obersten Kontrolleur der Schweizer Bank, nicht recht ins Konzept. Früher als geplant musste der Deutsche seinen Coup offenbaren: Ralph Hamers (53), Chef der niederländischen ING, wird Sergio Ermotti (59) bereits im November an der Spitze der UBS ablösen.

Der Grund für die Planänderung war ein technischer: Wegen des bevorstehenden Abschieds des CEOs musste die ING eine Anleiheemission abblasen und wollte ihre Aktionäre über den Grund nicht im Dunkeln lassen.