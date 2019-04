manager magazin: Herr Joussen, der Kurs der Tui-Aktie ist böse abgestürzt – auf den niedrigen Stand, den er vor gut sechs Jahren hatte, also ungefähr zu Ihrem Amtsantritt. War die ganze Arbeit jetzt umsonst?

Fritz Joussen: Natürlich nicht! Alle wesentlichen Kennziffern zeigen eindeutig, dass die Tui gegenüber 2014 enorme Fortschritte gemacht hat. Das Ergebnis pro Aktie ist um 56 Prozent gestiegen, die Dividende pro Aktie sogar um 118 Prozent. Die Verschuldung wurde deutlich reduziert, das Eigenkapital gestärkt. Im Übrigen muss man – wenn man sauber vergleicht – auch die Dividenden einbeziehen, also den Total Shareholder Return. Da liegen wir deutlich im Plus.

Trotzdem ist Tui heute nicht mehr wert als vor sechs Jahren. Warum?

Der Aktienmarkt ist ein separater Markt. Hier spielen aktuelle negative Entwicklungen wie der Brexit oder Überkapazitäten am Flugmarkt auch eine Rolle. Ich kann aber nicht jeden Tag ein neues Lied pfeifen. Sie brauchen eine Vision und einen inneren Kompass. Wir verfolgen