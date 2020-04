Wer bereits längere Zeit im Transaktionsgeschäft (vor allem im Bereich Mergers & Acquisitions) tätig ist, dürfte sich in den letzten Wochen stark an das Aufkommen der Finanzmarktkrise aus den Jahren 2007 und 2008 erinnert fühlen – allerdings in einer stark verkürzten Zeitspanne. Fast wöchentlich wurden schon vor Beginn der Corona-Krise milliardenschwere, kreditfinanzierte Unternehmenskäufe verkündet, was erfahrene Marktbeobachter bereits als Zeichen eines irrational überhitzten Marktes mit einer bevorstehenden Korrektur werteten. Die aufkeimenden Sorgen, die sich sonst allerdings nur langsam und allmählich über das Jahr verteilt in einer sinkenden Transaktionsanzahl geäußert hätten, wuchsen nun durch die Pandemie in einem Tempo, wie wir es von Bambuspflanzen kennen.

Zahlreiche Transaktionen unterschiedlichster Größenordnung und Industrien sind nun bis Sommer dieses Jahres „on hold“ oder werden stark verlangsamt verfolgt. Dies in der Hoffnung, dass sodann der wirtschaftliche Ausblick der