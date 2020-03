Einmal im Jahr, noch bevor der Schnee die Kuhwiesen bedeckt, hält Josef Anton "Toni" Meggle (88) Hof in Wasserburg. Prominenz aus der Region strömt dann ins historische Rathaus der oberbayerischen Kleinstadt, gern im Dirndl oder in der Trachtenlederhose. Von den Gemälden an den Wänden grüßen der römische Liebesgott Amor und die eine oder andere Putte. Im vergangenen Oktober hielt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (53) die Festrede, ein Jahr zuvor ließ sich der Wirtschaftsprofessor und Talkshow-Dauergast Hans-Werner Sinn (72) dafür anheuern.

Sind Worte und Applaus verklungen, bittet Gastgeber Meggle stets drei Jungunternehmer auf die Bühne, um ihnen Gründerpreise auszuhändigen.

Goldener könnte der Herbst eines Unternehmerlebens nicht sein, sollte man meinen. Die Erfindung des 20-Gramm-Butterpäckchens, das in Hotels und zum Brötchen über den Wolken gereicht wird, bescherte Toni Meggle weltweite Berühmtheit. Sein Unternehmen zählt zu den größten seiner Art in Deutschland und kratzt