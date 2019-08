Eine eigene Wohnung? Hilft eigentlich nicht, dachte Daniel Lachmann, als er aus Peking nach Berlin kam und nicht wusste, ob es bald schon wieder zurückgehen würde. Also mietete sich der Unternehmensberater, der für europäische Kunden prüft, welche Chancen sie auf dem chinesischen Markt haben, in einer WG von Happy Pigeons ein: 25-Quadratmeter-Zimmer, schöne Möbel und auch sonst alles da und ziemlich schick. "Super", dachte sich Lachmann, "da nimmst du deinen Koffer, gehst rein, und wenn du wegmusst, gehst du wieder raus."

Seine Mitbewohner: Ben, Mitte 20, ein New Yorker, der lange in Amsterdam gewohnt hat, Programmierer bei einem Start-up und nebenbei DJ. Julia, Personal-Development-Coachin, Community-Managerin; Emma, Amerikanerin, die ein Start-up für Micro-Payment-Systeme in Afrika gründen will. Neun Leute insgesamt, alle digitale Boheme, "fast keiner, der nicht als Entrepreneur im Kopf unterwegs ist und versucht, sein eigenes Ding zu machen", sagt Lachmann, mit 36 der Älteste hier. Samstags